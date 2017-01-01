Білорусь має намір вийти з Євразійського союзу - ЗМІ

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Лукашенко завтра дасть велику прес-конференцію у Мінську

Білорусь планує вийти зі складу Євразійського економічного союзу (ЄврАзЕС) і з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), повідомляє Regnum з посиланням на джерело. За його словами, крім цього Білорусь може вийти з Союзної держави з Росією. Як стверджує джерело, Росія з «розумінням ставиться до бажання Білорусі бути незалежною державою», а білоруський народ «завжди буде вважатися братнім незалежно від політики центрального керівництва».

Пізніше російські та білоруські джерела «Комерсант» в інтеграційних структурах двох країн спростували повідомлення про намір Білорусі вийти зі складу ЄврАзЕС, ОДКБ і Союзної держави. Як очікується, в п'ятницю ясність в питання на великій прес-конференції внесе президент країни Олександр Лукашенко.

В ЄврАзЕС крім Росії і Білорусі входять Вірменія, Казахстан і Киргизія. Ті ж країни і Таджикистан входять в ОДКБ.

26 грудня минулого року глави чотирьох з п'яти країн ЄврАзЕС - Росії, Вірменії, Казахстану і Киргизії - підписали Митний кодекс союзу, який готувався близько трьох років. Втім, зі схваленням документа з боку Киргизії виникли питання: спочатку було оголошено, що президент цієї країни його не підписав, потім - що підписання все ж відбулося. 31 грудня проект договору про Митний кодекс ЄврАзЕС схвалив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, на кордоні Росії з Білоруссю буде встановлена прикордонна зона.