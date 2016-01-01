Майбутній глава Одеської обладміністрації назвав людей, яких він хоче бачити у своїй команді

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Максим Степанов

Степанов уже має «на прикметі» кілька людей, яким буде рекомендувати брати участь в конкурсах на посади його заступників, голів департаментів ОДА та голів РДА

Максим Степанов, призначення якого на посаду голови Одеської облдержадміністрації у вівторок схвалив Кабмін, оприлюднив заяву про бажаних членів команди, яких він має намір запросити на роботу в ОДА.

Про це повідомила керівник прес-служби голови ОДА Ганна Філімонова.

«Відкритий конкурс, що відбувся 20 грудня, показав, що на складну, тернисту і тому надзвичайно цікаву й почесну роботу голови Одеської облдержадміністрації претендували чимало гідних людей. Першими своїми кроками на цій посаді я бачу формування команди професіоналів і гідних довіри одеситів людей з метою відновлення ефективної вертикалі влади в регіоні», - цитує заяву Степанова керівник прес-служби.

Як зауважив Степанов, він уже має «на прикметі» кілька людей, яким буде рекомендувати брати участь в конкурсах на посади його заступників, голів департаментів ОДА та голів РДА.

«Буду вести переговори і рекомендувати взяти участь у конкурсі на вакантну посаду першого заступника голови ОДА безумовному лідеру «глядацьких симпатій» за підсумками вчорашніх подій Олександру Остапенку (екс-віце-голові Одеської ОДА й одному з лідерів одеського Євромайдану - ред.). Упевнений, що завдяки його професіоналізму й авторитету ми разом зможемо відновити підірваний імідж глави виконавчої влади в області», - уточнив зокрема Степанов.

Ще одним із заступників новий керівник ОДА «хотів би бачити прекрасного політолога, багаторазового депутата Одеської міськради, системного опозиціонера Дмитра Співака. У ролі віце-губернатора з гуманітарних питань настійно рекомендую фахівця з комунікацій Зою Казанжи, яка вже придумала мені прізвисько «Поліграф Поліграфович». Хочу зауважити, що я його сприймаю не як булгаковського персонажа, а як визнання моєї нетерпимості до брехні й як певний досвід саме в поліграфічній сфері - адже під моїм керівництвом уперше на пострадянському просторі освоєно виготовлення біометричних документів».

На роль керівника департаменту екології та природних ресурсів ОДА Стапанов має намір «рекомендувати принципового прихильника закону, захисника природи і вченого Івана Русєва».

«Ситуацію з освітою в регіоні я можу запропонувати відразу двом людям, які довели свій професіоналізм - Олександру Золотоносову або Сергію Колебошину», - додав Степанов.

Водночас він не став приховувати, що «не хотів би бачити серед людей, які приймають ті чи інші рішення в облдержадміністрації, керівників департаментів охорони здоров'я і фінансів - «усіх, хто так чи інакше пов'язаний з Наталією Чегодар (екс-віце-головою ОДА - ред.)»

Як повідомлялося, у середу на засіданні Кабміну схвалено призначення Максима Степанова на посаду голови Одеської ОДА. Як зазначив перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів, Степанов став переможцем конкурсного відбору на цю посаду.

Участь у конкурсі взяли понад 30 осіб, після першого етапу «відсіялись» 13, після другого залишилось 5 претендентів на цю посаду.

У ході обговорення кандидатури в.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун порушила питання щодо громадянства Степанова. На це Кубів відповів, що Степанов є громадянином України, а в Росії лише народився.

Згідно з чинним законодавством уряд схвалює кандидатуру на посаду голови обласної державної адміністрації й рекомендує Президентові, який і призначає особу на цю посаду.