Майже три мільйони українців вже отримали біометричні паспорти

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Біометричний паспорт

Експерти прогнозують, що після надання Україні безвізу кількість отриманих біопаспортів значно зросте

В Україні видано майже три мільйони біометричних паспортів, але коли буде ухвалене остаточне рішення про надання Україні безвізового режиму з ЄС, кількість отриманих українцями біометричних паспортів значно зросте.

Про це в ефірі «5 каналу» заявила керівник Громадської ініціативи «Європа без бар’єрів» Ірина Сушко.

«Державна міграційна служба, яка є відповідальною за видачу біометричних закордонних паспортів, звітує про те, що сьогодні вже видано майже три мільйони», - сказала вона.

«Я думаю, що коли остаточно буде прийнято рішення (про надання Україні безвізу— ред.), все ж таки ця кількість ще збільшиться ... загалом, це є нормальна очікувана кількість. На жаль, стільки разів вже лунало, що буде безвізовий режим, що люди, мабуть, трошки втомилися від цих обіцянок і вирішили дочекатися остаточної дати», - додала Сушко.

Нагадаємо, напередодні голосування у четвер резолюції про скасування візового режиму для українських громадян представники найбільших політичних груп Європарламенту рішуче висловилися за підтримку цього рішення.

Зазначимо, що президент України Петро Порошенко сподівається, що Європарламент 6 квітня схвалить введення безвізового режиму для громадян України.

Голова представництва Європейського союзу в Україні Г'ю Мінгареллі також заявляв, що безвізовий режим між Україною та Євросоюзом має набути чинності до кінця червня нинішнього року.

Українські громадяни, які є власниками біометричних паспортів, після схвалення рішення зможуть подорожувати до країн ЄС на 90 днів у період кожних 180 днів.