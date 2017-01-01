Медіаексперт розповів, як радійники примудряються ігнорувати закон про квоти на українські пісні

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Отар Довженко

Українські радійники дуже хитро викручуються, щоб не дотримуватись законодавства – Довженко

Медіаексперт Отар Довженко пояснює введення квот на окремі часові проміжки у новому законопроекті про квоти на телебаченні (з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00) необхідністю унеможливити імітацію виконання закону з боку телекомпаній за прикладом того, як виконують свій закон радіоканали. Про це він повідомив у своєму коментарі «Главкому».

«Там мовники дуже хитро викручуються. У них рахується не час звучання пісень, а кількість треків. Тому вони ставлять на виконання україномовні треки по 20 секунд звучання на кожен. Ці 20-секундні проміжки, відповідно, вважаються звучанням пісні. Таким чином вони виробляють свою україномовну квоту і далі крутять російські пісні. Щоб уникнути такого хитрування на ТБ, законотворці й запровадили квотування прайму», – пояснює експерт.

Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №5313 про обов'язкову частку державної мови в аудіовізуальних ЗМІ.

Законом передбачається, що частка передач або фільмів українською мовою має становити не менше як 75% протягом доби у кожному з проміжків часу з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00.

Для відповідних телеорганізацій регіональної та місцевої категорій мовлення планується встановити обов’язкову частку на рівні 50%.

Також уточнено правила обчислення частки передач і фільмів, виконаних державною мовою. Зокрема, передбачено, що фільми та передачі, які не є власним продуктом телерадіоорганізації та виконані недержавною мовою, мають бути субтитровані державною мовою.

Крім того, встановлено, що передача вважається виконаною державною мовою, якщо всі репліки ведучих виконані державною мовою. При цьому допускається використання інших мов без дублювання та озвучення при репортажах з місця подій, коментарях запрошених осіб тощо.

Детальніше читайте: Страшний сон Ганапольського. Як працюватиме закон про мовні квоти у ЗМІ