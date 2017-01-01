Медведчук звинуватив владу у ксенофобії і нетерпимості через росіянку, яку не пустять співати у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Медведчук

«У масовій свідомості українців свідомо створюється образ російської людини як ворога України», - вважає Медведчук

«Заборона на в'їзд в Україну Юлії Самойлової, яка повинна була представляти Україну на Євробаченні, - це чисто політичне рішення. І головна його мета - подальша ескалація напруженості між Україною і Росією. По суті, Україна ввела санкції не проти Юлії Самойлової, а проти Російської Федерації ... На жаль, та атмосфера ксенофобії і нетерпимості, яку створює в Україні «партія війни», унеможливлює вільний виступ в нашій країні російських виконавців, якщо вони не поділяють офіційну позицію української влади. У масовій свідомості українців свідомо створюється образ російської людини як ворога України», - так Віктор Медведчук прокоментував заборону СБУ на в'їзд в Україну учасниці Євробачення від РФ, яка раніше виступала в окупованому Криму, порушуючи закони України.

Він також нагадав, що соцопитування Центру Разумкова, проведене ще в кінці 2016 року, показало, що 51,1% українців досі вважають росіян братнім народом. «Упевнений: з часом ця цифра буде тільки зростати, що доводить безперспективність політики роздування ворожнечі між нашими народами і країнами», - підкреслив політик.

Він також звернув увагу на те, що Європейський мовний союз (EBU) вже висловив розчарування у зв'язку з цим рішенням СБУ.

«Однак я сумніваюся, що на позицію європейських партнерів відреагують в Києві. Черговий крок, що веде Україну до побудови ізольованого, поліцейської держави, продиктований політиканськими міркуваннями - для влади більш значущими, ніж імідж нашої країни в світі, її привабливість для туристів і добробут українських громадян», - резюмував Віктор Медведчук.

Нагадаємо, Служба безпеки України заборонила російській учасниці на конкурсі «Євробачення» Юлії Самойловій приїжджати в країну протягом трьох років. СБУ раніше допускала ймовірність відмовити Самойловій приїжджати в країну через її відвідини окупованого Криму. Вона виступала на фестивалі «Світ спорту і добра», який проходив на анексованому півострові в 2015 році.