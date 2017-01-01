Медведєв побачив у ракетному ударі США «межу бойових зіткнень з Росією»

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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв

Російський прем’єр вважає, що США діяли всупереч нормам міжнародного права

Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв обурився з приводу ракетного удару США по аеродрому сирійських урядових військ і заявив, що дії адміністрації Трампа поставили США на межу бойових дій з РФ.

Про це Медведєв написав на своїй сторінці у Facebook.

«Все. Залишки передвиборчого туману розсіялися. Замість розтиражованої тези про спільну боротьбу з головним ворогом – ІДІЛ («Ісламською державою») адміністрація Трампа довела, що буде вести нещадну боротьбу з законним урядом Сирії», – написав Медведєв.

За словами російського прем’єра, США діяли всупереч нормам міжнародного права, при цьому не отримали схвалення ООН.

Окрім того, за словами Медведєва, адміністрація Трампа діяла «з порушенням власних процедур … На межі бойових зіткнень з Росією».

Відтак, США, начебто, порушили «межі пристойності».

«За ними (межами. – ред.) – абсолютна недовіра. Що зовсім сумно для наших вкрай зіпсованих відносини. І звичайно, втішно для терористів», – додав він.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, була здійснена хімічна атака в провінції Ідліб.

59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.

«Удар є пропорційною відповіддю на «мерзенні дії Башара Асада». Аеродром в Шайрат, по якому були нанесені удари, використовувався для зберігання хімічної зброї та базування урядових ВПС», - повідомили у Пентагоні, додавши відео запуску ракет.

Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.

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