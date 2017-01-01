Мей і Макрон обговорили Brexit

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Фото: Ester Holdings Inc

Прем’єр-міністр Великобританії привітала з перемогою новообраного президента Франції

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей обговорила з новообраним президентом Франції Емманюелем Макроном проблему Brexit. Про це в ніч на понеділок, 8 травня, повідомила прес-служба Даунінг-стріт.

«Сьогодні ввечері прем’єр-міністр поговорила з обраним президентом Макроном, тепло привітавши його з перемогою на виборах. Лідери коротко обговорили Brexit, і прем’єр-міністр ще раз нагадала, що Сполучене Королівство хоче домогтися міцного партнерства з безпечним і процвітаючим Євросоюзом після того, як ми вийдемо з нього», — повідомив представник британського уряду.

На Даунінг-стріт відзначили «унікальне партнерство Великої Британії і Франції, що забезпечує міцний фундамент для майбутньої співпраці».

Нагадаємо, Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів.

Представниця «Національного фронту» Ле Пен вже визнала поразку на виборах.

Відразу після оголошення попередніх результатів, лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон заявив, що з його обранням на найвищу посаду в республіці «відкривається нова сторінка історії».

Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».

Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.

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Джерело: Deutsche Welle