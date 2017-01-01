Міністр оборони Німеччини: Конфлікти поширюються на приголомшливій швидкості

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Урсула фон дер Ляєн

Відкрите суспільство і свобода під загрозою, заявила міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн заявляє, що світ спостерігає за «конфліктами і кризами, які поширюються на приголомшливій швидкості». Про це вона сказала 17 лютого на щорічній Мюнхенській безпековій конференції.

«Наше відкрите суспільство і свобода під загрозою», – зазначила фон дер Ляєн.

Частина атак здійснюється за допомогою «ботів, тролів і фейкових новин», зазначила міністр оборони Німеччини.

За словами Урсули фон дер Ляєн, стабільний ЄС та об’єднане НАТО є в інтересах США.

Цьогорічна конференція у Мюнхені відбувається на тлі занепокоєння Європи щодо можливих змін у США за президентства Дональда Трампа.

Як повідомлялося, очікується, що в рамках конференції президент України Петро Порошенко проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав та міжнародних організацій. Зокрема заплановані його зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, віце-президентом США Пенсом, генсеком НАТО Столтенбергом.