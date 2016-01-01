Мінтранс РФ назвав версії катастрофи Ту-154: теракту серед них немає

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Пошуки уламків літака та тіл загиблих пасажирів

Російська влада відкидає версію терористичного акту

Теракт не входить в основні версії катастрофи Ту-154, а її причинами могли бути технічний стан або помилка пілотування. Про це заявив міністр транспорту РФ Максим Соколов у понеділок на брифінгу.

«Метою роботи урядової комісії не є встановлення причин, які спричинили цю катастрофу, дану аварію. Проте хочу сказати, що для організації роботи нам необхідно розуміти, що ж все-таки сталося з літаком. Сьогодні, наскільки нам відомо, основні версії не включають в себе версію терористичного акту, тому ми виходимо з того, що причинами цієї катастрофи могли б бути або технічний стан, або помилки пілотування», - повідомив Соколов.

Він підкреслив, що причини встановлює слідство, а також спеціальна технічна комісія міністерства оборони.

Соколов нагадав, що правкомісія, яку він очолює, займається ліквідацією наслідків і організацією роботи з родичами загиблих.

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів в неділю вранці незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини - військовослужбовці Збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував в сирійську провінцію Латакія. Музиканти ансамблю повинні були дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймим.

Як повідомили в Міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі виявлено тіла 12 загиблих.

Встановлено, що літак впав в шести кілометрах від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

В колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 Міноборони РФ настала в результаті теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.

Джерело: РИА НОВОСТИ