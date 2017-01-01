  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сьогодні НБУ купив на аукціоні 26,5 мільйонів доларів

    • Вчора, 22:53
    • Розсилка
    Будівля Нацбанку
    Будівля Нацбанку

    Загальний обсяг заявок на аукціоні становив 35,4 мільйонів доларів

    Сьогодні під час проведення валютного аукціону з купівлі валюти Національний банк України придбав 26,5 млн дол. Про це в коментарі УНН повідомили у Нацбанку.

    Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення, становив 35,4 млн. дол, з яких НБУ придбав 26,5 млн дол.

    Читайте також

    За даними Нацбанку, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 26,91 грн/дол, максимальний - 26,94 грн/дол. та середньозважений - 26,93 грн/дол.

    Водночас за максимальним курсом було придбано 51,3% валюти від загального обсягу задоволених заявок учасників.

    Як повідомляв «Главком», Національний банк України вважає, що політика президента США Дональда Трампа генерує невизначеність в зовнішньому фінансовому середовищі та може вплинути на гривню.

    Читайте також
    Нацбанк валютні операції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ