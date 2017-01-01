Сьогодні НБУ купив на аукціоні 26,5 мільйонів доларів

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Будівля Нацбанку

Загальний обсяг заявок на аукціоні становив 35,4 мільйонів доларів

Сьогодні під час проведення валютного аукціону з купівлі валюти Національний банк України придбав 26,5 млн дол. Про це в коментарі УНН повідомили у Нацбанку.

Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення, становив 35,4 млн. дол, з яких НБУ придбав 26,5 млн дол.

За даними Нацбанку, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 26,91 грн/дол, максимальний - 26,94 грн/дол. та середньозважений - 26,93 грн/дол.

Водночас за максимальним курсом було придбано 51,3% валюти від загального обсягу задоволених заявок учасників.

Як повідомляв «Главком», Національний банк України вважає, що політика президента США Дональда Трампа генерує невизначеність в зовнішньому фінансовому середовищі та може вплинути на гривню.