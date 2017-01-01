Минулої доби Україна втратила в зоні АТО одного військового

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Боєць АТО на Донбасі

Терористи 34 рази обстрілювали бійців ЗСУ

Російсько-терористичні підрозділи продовжують вести вогонь по позиціях сил АТО на Донбасі. За минулу добу ворог 34 рази обстріляв опорні пункти Збройних сил України: один військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

Про це у ранковому звіті повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник накривав позиції наших військ у районі Троїцького. По захисниках Авдіївки ворог гатив зі 120-мм мінометів, протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів. По оборонцях Пісків, Луганського та Новоселівки Другої, бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82-мм та гранатометів.

Опорні пункти наших підрозділів під шахтою «Бутівка» та Невельським окупанти обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів, а поруч Зайцевого – зі стрілецької зброї. Крім того, по захисниках Луганського терористи били з озброєння БМП, а в районі Авдіївки активно діяли ворожі снайпери.

На приморському напрямку вогнем мінометів калібру 82-мм та протитанкових гранатометів противник накривав українські позиції поруч Тарамчука та Мар`їнки. Озброєння БТР, автоматичні гранатомети та кулемети великих калібрів ворог застосував поблизу Гнутового, а стрілецьку зброю поруч Широкиного. Морських піхотинців під Водяним та Павлополем обстрілювали ворожі снайпери.

На луганському напрямку з мінометів калібру 82-мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог гатив по позиціях у районі Новозванівки. Опорні пункти поблизу Станиці Луганської накривав вогнем БМП та гранатометів, а озброєння БТР та автоматичні гранатомети застосував поруч Новоолександрівки. З гранатометів та стрілецької зброї противник бив по оборонцях Валуйського.

«Главком» також повідомляв, що у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ: один співробітник місії загинув, ще двоє отримали поранення.

Загиблий виявився громадянином США. Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.