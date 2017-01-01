Мирні переговори щодо Сирії анонсують на 23 січня в Астані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Війна в Сирії

Глава МЗС Туреччини просить сторони не зірвати мирний процес

Нові переговори щодо мирного врегулювання громадянської війни в Сирії мають розпочатися у столиці Казахстану Астані 23 січня.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє DW.

«Ми напружено працюватимемо задля політичного рішення», – сказав глава МЗС Туреччини, якого цитує dpa.

Досі йшлося про більш ранню дату – 15 січня.

Чавушоглу заявив, що війська президента Сирії Башара Асада повинні дотримуватися перемир'я так само, як і бойовики-шиїти, яких підтримує Іран і які виступають на боці Асада. Водночас Туреччина застерігає від можливого провалу мирного процесу, ймовірно, посилаючись на нещодавні заяви повстанців про порушення військовими режиму тиші.

«Якщо ми не зупинимо збільшення порушень (перемир'я. – Ред.), процес в Астані може провалитися», – застерігає турецький міністр.

Туреччина найближчим часом очікує прибуття в Анкару російських експертів для підготовки до переговорів. Наприкінці 2016 року Росія спільно з турецькою стороною виступила гарантом перемир'я в Сирії, запровадженого з 30 грудня, однак режим тиші неодноразово порушували сирійські урядові війська, через що частина повстанців заявила про призупинення підготовки до мирних переговорів.

Нагадаємо, що Москва і Тегеран є близькими прихильниками Башара Асада і сприяють збереженню його режиму воєнними методами. Анкара ж надає допомогу опозиційним силам у боротьбі проти джихадистів, одночасно протидіючи загонам курдських повстанців.