«Миротворець» Путін похвалився, що завдяки бомбардуванню Сирії РФ наростила експорт зброї

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Глава РФ похизувався ефективністю російської зброї в Сирії

Зростання обсягу експортних контрактів на озброєння РФ відбувається в тому числі завдяки застосуванню російської зброї в Сирії. Про це заявив президент РФ Володимир Путін, предає ТАСС.

За словами глави РФ, інтерес до російського озброєння в світі зростає, а тому «не можна упускати цю можливість для того, що зміцнити наші (російські, - Ред.) позиції на світовому ринку озброєнь».

Путін зазначив, що підприємства ОПК завантажені майже повністю замовленнями Міноборони, треба додатково опрацювати забезпечення експортних поставок зброї. За його словами, якщо сьогодні РФ буде відмовлятися від закордонних замовлень, то може в майбутньому втратити перспективних партнерів і піти з ринку.

Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

Згодом у сирійський госпіталь у провінції Ідліб, де лікуються потерпілі від газової атаки, влучила ракета.

У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.