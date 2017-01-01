Міжнародна коаліція завдала удару по складу ІДІЛ із хімзброєю - Генштаб ЗС Сирії

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Syria Live Map Міжнародна коаліція завдала удару по складу ІДІЛ з хімзброєю.

Загинули сотні осіб

Очолювана США коаліція завдала удару по складу "Ісламської держави" з хімічною зброєю в районі сирійського міста Дейр-Ез-Зорі. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Генштабу ЗС Сирії.

Згідно з повідомленням, в результаті удару загинули сотні людей, в тому числі мирні жителі.

Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

Згодом у сирійський госпіталь у провінції Ідліб, де лікуються потерпілі від газової атаки, влучила ракета.

У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.