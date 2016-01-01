Міжнародні ЗМІ похвалили Україну за націоналізацію «Привату» і порадили Європі брати з цього приклад

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ЄС та Італія мають взяти на замітку дії української влади, шукаючи рішення для банку «Монте дей Паски»

Українська влада отримала схвальні відгуки від міжнародних ЗМІ завдяки націоналізації Приватбанку. Про це пише видання Bloomberg.

«Україна вжила рішучих заходів, залучаючи до процесу приватних власників облігацій і акцій. На частку Приватбанку припадає половина платежів у банківській системі України, і одна п'ята частина її банківських активів. Депозити перевищують 8 млрд долларів, з яких три чверті є депозитами приватних осіб, і тут їм віддається пріоритет», – повідомляється у матеріалі видання.

Як зазначає Bloomberg, ЄС та Італія мають взяти на замітку дії української влади, шукаючи рішення для банку «Монте дей Паски».

«Правила ЄС щодо участі держави в порятунку банків створили майже неможливу ситуацію, коли всі залучені сторони стоять на шляху одне в одного, а держава не може діяти самостійно», – повідомляє видання.

Нагадаємо, уряд нового прем'єр-міністра Італії Паоло Джентільоні має намір домагатися від парламенту країни виділення 20 млрд євро на порятунок банківської системи країни. Одному тільки найстаршому банку в світі «Монте дей Паски ді Сієна» до кінця місяця потрібно 5 млрд євро на підтримку працездатності.

Основною проблемою третього за розмірами в країні і найслабшого з великих банків ЄС є погані позики. Раніше попередника Джентільоні, Маттео Ренці, регулярно звинувачували в «надмірній близькості» до цих банків.