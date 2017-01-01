Москаль: Держлісагентство відмовляло армії у допомозі деревиною на Луганщині

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Геннадій Москаль

Геннадій Москаль розповів, як, перебуваючи на посаді глави Луганської ОДА, купував деревину для військових, тому що задарма держлісгоспи нічого не давали для армії

Глава Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявляє, що за час його роботи на посаді голови Луганської ОДА Держагентство лісових ресурсів жодного разу не дало ліс на потреби армії на Луганщині. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Я працював у Луганській області (з вересня 2014 року по липень 2015 рок. - Ред.) і жодного разу не бачив, щоб держлісгоспи привозили ліс. Приходили (військові) з постів: «Геннадію Геннадійовичу, у нас поповнення, треба вирити новий бліндаж». Я йшов у Луганське управління лісового господарства, платив у касу гроші. Я не міг сказати бійцям: вибачте, у нас така держава, що не може навіть забезпечити вас лісом для укриття. То топок нема, то розгромили, наприклад, електрику-газ-опалення – треба було людям допомагати дровами. А задарма нічого Держагентство лісових ресурсів не давало», - розповів Москаль.

Натомість, за його словами, український ліс експортують в Європу. «Зате за кордон відправляти – тут як уродилося. Уявіть от, коли в травні була спека, чомусь Європі терміново захотілось 200 вагонів паливних дров. Це 25 травня (2016 року. – «Главком») було затримано. Що там мали так топити?» - обурюється Москаль.