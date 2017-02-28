Москва відмовилася затримувати підозрюваних у вбивстві Кім Чен Нама, які зараз переховуються у Росії

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Кім Чен Нам, який доводився старшим братом лідеру КНДР Кім Чен Ину, був убитий 13 лютого в Куала-Лумпурі

Російські правоохоронні органи відмовилися затримувати підозрюваних у причетності до вбивства Кім Чен Нама на запит Південної Кореї.

Про це повідомляє «Медуза» з посиланням на південнокорейську газету «Чунан ільбо».

Як розповіло виданню неназване дипломатичне джерело, після вбивства четверо громадян КНДР покинули Малайзію і попрямували в Пхеньян через Джакарту, Дубай, Москву і Владивосток. Південна Корея направила Росії запит на затримання підозрюваних, але в Москві не знайшли для цього достатніх підстав.

Російська сторона досі ніяк не прокоментувала запит Південної Кореї.

Кім Чен Нам, який доводився старшим братом лідеру КНДР Кім Чен Ину, був убитий 13 лютого в Куала-Лумпурі. Дві жінки накинули йому на обличчя хустку з отруйною речовиною VX - однією з найбільш сильнодіючих отрут, що застосовується як хімічна зброя.

Поліція Малайзії затримала підозрюваних у виконанні злочину громадянок Індонезії і В'єтнаму. Одна з них заявила, що їй запропонували взяти участь у «телевізійному розіграші» і заплатили за це 90 доларів. За підозрою в причетності також затримані малайзієць і громадянин КНДР.

За даними південнокорейської розвідки, до організації вбивства можуть бути причетні Міністерство держбезпеки та Міністерство закордонних справ КНДР, оскільки поліція розшукує співробітників цих відомств.