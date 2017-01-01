За вбивство брата Кім Чен Ина заплатили всього 90 доларів - ЗМІ

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Кін Чон Нам

Підозрювана думала, що це був «звичайний жарт» над Кін Чон Намом

Індонезійка, заарештована за підозрою у вбивстві брата лідера Північної Кореї, заявила, що їй заплатили 400 малайзійських рингітів (90 доларів), щоб виконати вбивство Кім Чон Нама. Про це повідомляє ВВС.

У суботу представники індонезійського посольства відвідали 25-річну підозрювану Сіті Айші у столиці Малайзії.

Вона каже, що отримала готівку і мала завдання намазати обличчя Кім Чон Нама «дитячим маслом». Вона вважала, що це був жарт в рамках реаліті-шоу.

Після 30-хвилинної зустрічі з Сіті Айші, заступник посла Індонезії в Малайзії Андреано Ервін сказав, що жінка розповіла, що якісь люди попросили її «зробити цей вчинок».

«Вона розповіла у загальних рисах, що зустрілася з якимись людьми, які виглядали як японці або корейці», - розповів дипломат.

«За її словами, їй дали 400 рингітів, щоб виконати це. Вона каже, що їй дали якесь масло, на зразок дитячого масла», - додав він.

Водночас чиновники кажуть, що на тілі самої жінки не видно жодних ознак того, що вона постраждала від хімічної речовини.

Нагадаємо, у вівторок, 14 лютого, стало відомо, що Кім Чон Нам, брат лідера КНДР Кім Чен Ина, був убитий в Малайзії за допомогою отрути. Кім Чон Нам перебував у міжнародному аеропорту, коли до нього наблизилися дві жінки, одна з яких бризнула йому в обличчя з балончика. По телебаченню у Південній Кореї і Малайзії показали відеозапис однієї з камер спостереження, на якій зображена жінка в білій футболці з буквами LOL на грудях.

Згідно з попереднім висновком, Кім Чон Нам був отруєний хімікатом, відомим як VX.

Газ VX зарахований ООН до хімічної зброї масового ураження. Згідно з наявною інформацією, на даний момент запасами VХ володіє лише обмежене число країн, серед яких США, Росія і Сирія