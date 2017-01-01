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    Муженко: Армія готується до різних сценаріїв, у тому числі до повномасштабної агресії

    • Сьогодні, 15:55
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    Збройні сили України мають украй серйозні завдання – начальник Генштабу

    Збройні сили України серйозно готуються до різних сценаріїв, зокрема й до повномасштабної агресії російської сторони. Про це в інтерв’ю виданню «День» заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.

    «Збройні сили України мають украй серйозні завдання і роблять особливий внесок в європейську безпеку. Сьогодні ми приділяємо увагу розвитку всіх видів та родів військ. У часи війни це нелегко, однак у нас є серйозні успіхи у багатьох напрямах. Перелік завдань, які стоять перед сучасними ЗС України, є набагато ширшим і складнішим, ніж може собі уявити пересічний громадянин», – зазначив він.

    Як повідомлялося, Муженко звинуватив нардепа Семена Семенченка в оприлюдненні плану виходу з Дебальцевого. «Коли ми готували вихід із Дебальцевого, то план дуже швидко з’явився на Facebook-сторінці Семена Семенченка (Грішина)», – сказав він.

    Начальник Генштабу також визнав: у 2014-му була можливість визволити Луганськ.

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