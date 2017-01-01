МВФ призначив дату розгляду питання виділення Україні $1 млрд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засідання Ради директорів МВФ заплановано на 20 березня

Засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо третього перегляду програми співпраці з Україною заплановано на 20 березня. Про це повідомив офіційний представник Фонду Джеррі Райс.

«Засідання Ради директорів заплановано на 20 березня», - зазначив він під час традиційного брифінгу у Вашингтоні в четвер.

Крім того, Райс підтвердив візит міністра фінансів України Олександра Данилюка до фонду цього тижня, під час якого міністр зустрівся з першим заступником керуючого директора МВФ Девідом Ліптоном та іншими представниками фонду й обговорив подальшу політику України.

«Основною метою програми співпраці є допомогти Україні подолати складну ситуацію й повернутися до сталого економічного зростання. Якщо говорити про пенсійну реформу, то вона має вирішальне значення для стійкості пенсійної системи країни та для забезпечення населення гідними пенсіями. Ми разом із владою України працюємо над створенням такої пенсійної системи», - сказав Райс.

У свою чергу Міністерство фінансів України в четвер на своєму веб-сайті повідомило, що текст меморандуму про економічну та фінансову політику України буде оприлюднено після засідання Ради директорів МВФ.

Як повідомлялося, МВФ 4 березня повідомив про досягнення угоди з владою України щодо меморандуму про економічну та фінансову політику.

Це відкриває шлях для завершення третього перегляду програми розширеного фінансування EFF, за підсумками якого Україні може бути надано четвертий транш фінансування, обсягом SDR734,05 млн (близько $1 млрд).

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року - після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитних транші загальним обсягом 7,62 млрд дол. До кінця 2016 року Україна розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 млрд дол. і виконала для цього ключові умови, а саме - прийняла держбюджет на 2017 рік і провела націоналізацію найбільшого в країні банку «ПриватБанк».

Разом з тим засідання Ради директорів з українського питання і виділення грошей весь час відкладалися - спочатку на січень, потім на початок лютого. Для проведення засідання Україна і МВФ мали підписати лист про наміри, а потім меморандум, в якому мають бути вказані ключові «маяки» виконання програми реформ на найближчі місяці. Такими «маяками», як очікується, буде проведення земельної та пенсійної реформ.

Джерело: Інтерфакс-Україна