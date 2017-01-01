Мюзикл «Ла-Ла Ленд» став тріумфатором премії Британської кіноакадемії

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Головні герої мюзиклу «Ла Ла Ленд» Райан Гослінг та Емма Стоун

Фільм переміг у чотирьох номінаціях

Мюзикл «Ла-Ла Ленд» американського режисера Деміена Шазелла названий кращим фільмом року за версією Британської академії кіно- і телевізійних мистецтв БАФТА. Шазелл також отримав статуетку як кращий режисер. Кращою актрисою визнано Емму Стоун, яка зіграла в «Ла-Ла Ленді», повідомляє ВВС.

Премія за видатний британський фільм дісталася драмі Кена Лоуча «Я, Деніел Блейк» про немолодого чоловіка, який живе на допомогу та зустрічає матір-одиначку зі схожими проблемами.

Премію за кращу музику отримав мюзикл «Ла-Ла Ленд» і його композитор Джастін Гурвітц; кращий монтаж – «З міркувань совісті» Мела Гібсона; найкращим художником по костюмах визнана Мадлен Фонтейн, що працювала над костюмами до фільму «Джекі» з Наталі Портман у ролі Джекі Кеннеді; приз за кращий грим отримав фільм «Флоренс Фостер Дженкінс»; приз за кращу звукооператорську роботу дістався фільму «Прибуття».

Кращою актрисою другого плану стала Віола Девіс, кращим фільмом іноземною мовою визнана драма «Син Саула» угорського режисера Ласло Немеша; кращим документальним фільмом – «Тринадцятий», про американську пенітенціарній системі. Кращим адаптованим сценарієм названий «Лев» Люка Девіса, кращим оригінальний сценарієм – «Манчестер біля моря».

Приз за кращу чоловічу роль дістався Кейсі Аффлек, який зіграв у фільмі «Манчестер біля моря». Кращим актором другого плану визнано Дев Патель, який отримав премію за роль в драмі «Лев».

Церемонія проходила в Альберт-холі, куди завчасно почали з'їжджатися поважні гості. Одним з перших прибув актор і письменник Стівен Фрай.

Цього року ювілейну, 70-ту церемонію вручення цієї престижної нагороди відвідують молоді члени королівської сім'ї - герцог і герцогиня Кембриджські.