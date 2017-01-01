МЗС Литви: ЄС несе відповідальність за анексію Криму та війну на Донбасі

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Лінас Лінкявічус

Литовський міністр Лінас Лінкявічус вважає, що Захід обрав для себе «золоту серединку»

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус вважає, що Євросоюз несе часткову відповідальність за анексію Криму Росією і війну на сході України.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

За словами міністра, Євросоюз і Захід могли відреагувати швидше і зробити більше.

«Ми недостатньо послідовні, ми відреагували неналежним чином. Іноді наша реакція занадто запізніла, іноді - надто слабка», - зазначив він.

Лінкявічус вважає, що Захід вибрав для себе комфортну позицію – «золоту середину». Але в цьому випадку середини немає, тому що війна триває.

«Якщо Росія припинить бої, війна припиниться. Але якщо бої припинить Україна, то це, так би мовити, «припиниться Україна». Це буде кінець України. Тому ситуація відрізняється», - сказав міністр.

Як повідомляв «Главком», Міністерство юстиції Литви наприкінці лютого отримало пропозицію від Мін’юста Естонії почати консультації про заснування міжнародного трибуналу з розслідування злочинів комунізму.