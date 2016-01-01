МЗС Росії радить своїм громадянам «подумати» перед поїздкою до Туреччини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коммерсантъ Заступник міністра закордонних справ РФ Олег Сиромолотов

У міністерстві впевнені, що для росіян, які прямують до Туреччини, збільшується ризик у зв'язку з убивством посла РФ в Анкарі Андрія Карлова

Міністерство закордонних справ РФ закликає росіян, які вирушають до Туреччини, зважити всі можливі ризики, з якими вони можуть зіткнутися в цій країні. Про це повідомляє «Интерфакс».

«Я думаю, що кожна людина, яка вирушає до Туреччини, повинна серйозно подумати, перш ніж це робити, тому що там теракти майже щодня», – сказав журналістам у вівторок заступник міністра закордонних справ РФ Олег Сиромолотов.

За його словами, для росіян, що прямують до Туреччини, збільшується ризик у зв'язку з убивством посла РФ в Анкарі Андрія Карлова.

Він також зазначив, що «теракти стають буденністю».

«Світ починає змінюватися. Якщо раніше якийсь теракт був трагедією, який тягнув за собою місяці обговорень, то зараз за день може статися кілька терактів, і це стає буденністю. Ось чому це найстрашніше», – наголосив заступник міністра.

Нагадаємо, вчора увечері, 19 грудня, в Анкарі було застрелено посла Росії в Туреччині Андрія Карлова. Він брав участь ву церемонії відкриття фотовиставки, коли на нього напав один із присутніх у культурному центрі чоловіків.

Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.

Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка скоїла напад на посла РФ. Наразі у Туреччині затримано п'ятьох осіб у зв'язку з убивством Андрія Карлова, серед затриманих – батько вбивці.

Перед цим нападник заявив, що живим не залишить будівлю. Теракт він назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.