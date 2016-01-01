МЗС: За попередніми даними, на борту захопленого лівійського літака немає українців

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На борту було 111 пасажирів і 7 членів екіпажу

За попередньою інформацією посольства України в Італії, серед пасажирів захопленого лівійського літака українців немає. Про це повідомляє прес-служба МЗС України в Twitter.

Літак внутрішніх лівійських авіаліній захопили сьогодні близько півдня люди, які можуть бути прихильниками Муаммара Каддафі. Пілоти захопленого літака намагалися посадити його в Лівії, проте на вимогу захопників довелося приземлитися на Мальті.

Аеропорт, де приземлився літак, було закрито, усі рейси перенаправлено. Повідомлялося, що у захопників є вибухівка, проте їхні вимоги так і не було озвучено.

За деякими даними, вони вимагали надати безпечний вихід бойовикам у Бенгазі.

Через деякий час люди, які захопили лівійський літак, почали відпускати пасажирів.