На Банковій розповіли, коли відбудеться зустріч Порошенка з Трампом

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Петро Порошенко і Дональд Трамп

Сторони узгоджують порядок денний і наповнення майбутньої зустрічі

Зустріч президента України Петра Порошенка з президентом США Дональдом Трампом відбудеться після того, як сторони узгодять порядок денний. Про це в інтерв'ю газеті «Сегодня» заявив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

«Звичайно, використовуються всі можливості для того, аби підготувати головну і ключову зустріч – українсько-американський саміт. Тому і недавній візит заступника помічника держсекретаря США Бріджит Брінк в Україну розглядався в цьому контексті. Хочу ще раз повторити: зустріч на вищому рівні відбудеться, як тільки дві сторони узгодять порядок денний, а також наповнення майбутньої зустрічі. Звичайно, ми б хотіли, щоб це сталося якомога швидше», - сказав Єлісєєв.

Він повідомив, що в Адміністрації президента задоволені рівнем та інтенсивністю діалогу між Україною та Білим домом. «Як відомо, відбулися дві телефонні розмови президента України з президентом Дональдом Трампом. Петро Порошенко мав тривалу та плідну зустріч з віце-президентом США Майком Пенсом в лютому в Мюнхені (на полях Мюнхенській конференції з безпеки – ред.). Крім того, почався діалог з новопризначеним держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, двічі міністр закордонних справ Павло Клімкін відвідав Вашингтон. Тривають активні візити в США наших депутатів і візити членів Конгресу в Україну. Відбувається знайомство з новими представниками як Ради нацбезпеки США, так і Білого Дому, Держдепартаменту», – розповів Єлісєєв.

Раніше глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що зустріч Порошенка і Трампа знаходиться у стані серйозної підготовки.