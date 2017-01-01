Клімкін розповів, чому затягується зустріч Порошенка і Трампа

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Павло Клімкін

Міністр вважає, що під час зустрічі «має бути зміст і логіка домовленостей»

Зустріч президента України Петра Порошенка і президента США Дональда Трампа знаходиться у стані серйозної підготовки. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив глава МЗС України Павло Клімкін.

Відповідаючи на запитання, чому анонсований вже досить давно візит президента відкладається, міністр відповів: «Ні, він не відкладається. Просто має бути зміст і логіка домовленостей. Крім того, з ряду питань американська адміністрація знаходиться в стані формування. А те, що відбувається сьогодні заслуговує не поверхневого підходу, а дуже педантичного і глибокого розгляду. Тому цю зустріч треба добре підготувати».

Клімкін також нагадав про свій візит до США та зазначив, що у ключових відомствах ще не всі призначення здійснені.

«Коли ми всі будемо готові - будемо працювати над деталями особистої зустрічі двох президентів», - сказав Клімкін.

Крім того, український дипломат відзначив, що президент вже двічі говорив з Трампом по телефону. Перша розмова президента був одночасно вітальною і змістовною. Але друга розмова була справді глибокою за змістом.

«Трамп був підготовлений. Він не якісь тези зачитував, які йому підготували помічники. Це була жива розмова, він дуже багато питав, уважно слухав. Це було важливо», - зазначив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, що заступник голови фракції БПП Сергій Березенко заявляв «Главкому», що для української влади важливо провести двосторонню зустріч із Трампом до його зустрічі з лідером РФ.

У вівторок в США підтвердили інформацію, що держсекретар Рекс Тіллерсон у квітні приїде в Росію на зустріч з Лавровим.