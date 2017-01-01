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    На Донбасі бойовики не витримують навантажень і тікають з передової

    • Сьогодні, 13:48
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    Дезертири
    Дезертири

    У лавах бойовиків процвітає дезертирство

    У російсько-терористичних військах на Донбасі продовжуються випадки дезертирства особового складу. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    «У з’єднаннях та частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ продовжуються випадки правопорушень та дезертирства особового складу», - йдеться в повідомленні. 

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    Так, за даними ГУР, 19 лютого військовослужбовець 11 окремого мотострілецького полку 1 АК самостійно залишив місце несення служби через значне фізичне та психічне перевантаження під час тривалого перебування на передових позиціях.

    Як повідомлялося, 28 січня три військовослужбовці 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ зі зброєю самовільно залишили бойової позиції та розстріляли російського офіцера, який намагався їм перешкодити.

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