Стрілянина в «ДНР»: місцева «поліція» відкрила вогонь по бойовиках

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Співробітники «поліції» відкрили вогонь по мародерах, які грабували приватні будинки

На тимчасово окупованій території Донецької області, у підконтрольній бойовикам терористичної організації «ДНР» Горлівці, «правоохоронці ДНР» влаштували перестрілку з місцевими бойовиками, Про це у себе на сторінці у Facebook повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

За його словами, співробітники «поліції» відкрили вогонь по мародерах, які грабували приватні будинки. Пізніше з'ясувалося, що грабіжниками були бойовики зі складу підрозділу «1-го АК ДНР». Одного мародера затримали, інший втік, в даний час він вважається дезертиром.

Як повідомлялось, за інформацією розвідки, в з’єднаннях і частинах 1 АК (Донецьк) та 2 АК (Луганськ) ЗС РФ спостерігається збільшення кількості злочинів з використанням вогнепальної зброї.

Крім того, не зважаючи на залучення спеціальних підрозділів т.зв. «республіканської гвардії ДНР» до підтримання правопорядку в місцях дислокації військ, продовжує збільшуватись кількість безчинств та хуліганських дій скоєних бойовиками у стані алкогольного сп’яніння.