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    На Донбасі бойовик обстріляв групу підлітків

    • Сьогодні, 15:23
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    Російські бойовики на Донбасі
    Російські бойовики на Донбасі

    Один з підлітків отримав поранення

    Російські військовослужбовці зі складу з’єднань і частин ЗС РФ  на Донбасі продовжують скоєння злочинів і безчинств стосовно цивільного населення. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    Так, нещодавно російський військовослужбовець в районі Новоазовська (Донецька область) обстріляв групу підлітків, внаслідок чого один хлопець отримав поранення.

    «Проводиться розслідування по факту обстрілу військовослужбовцем 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК групи місцевих підлітків поблизу полігона і поранення одного з них», - інформує ГУР.

    Як повідомила 30 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, з початку 2017 року в ході бойових дій на Донбасі постраждали 116 мирних жителів. З них 21 людина загинула і 95 осіб отримали поранення. 

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