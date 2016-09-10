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    На Донбасі бойовики змушують полонених будувати укріплення – ІС

    • Сьогодні, 13:53
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    Російські окупанти змушують заручників будувати опорні пункти

    На Донбасі озброєні бойовики в районі Докучаєвська змушують заручників облаштовувати опорні пункти для російсько-терористичних військ. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

    «За оперативними даними групи ІС, у районі Докучаєвська зафіксовано проведення робіт з обладнання опорних пунктів підрозділів російсько-терористичних військ громадянами в чорній формі без розпізнавальних знаків і без зброї, яких охороняють озброєні бойовики в маскхалатах», – повідомили в ІС.

    За попередніми даними «Інформаційного спротиву», особи в чорній формі – засуджені або полонені. У зазначених роботах брало участь близько 50 осіб.

    Як повідомлялось, у «ДНР» активізувалося вербування російськими офіцерами «добровольців» для участі у війні в Сирії. Протягом січня – початку лютого ц.р. з-поміж бойовиків «МВС ДНР» близько 200 осіб підписали контракт на проходження «служби» в Сирії.

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