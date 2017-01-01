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    Остання доба минула без втрат для сил АТО

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    Українські захисники
    Українські захисники

    Жоден український військовий не загинув і не був поранений

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

    «За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений», - сказав він.

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    Як повідомлялося, минулої доби у зоні проведення АТО бойовики 61 раз обстріляли позиції українських військових.

    Також повідомлялося, що 9 лютого бойовики нанесли черговий удар по «старій» частині Авдіївки, внаслідок чого осколкове поранення отримали двоє чоловіків 1967 і 1957 років народження.

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