Остання доба минула без втрат для сил АТО

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Українські захисники

Жоден український військовий не загинув і не був поранений

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений», - сказав він.

Як повідомлялося, минулої доби у зоні проведення АТО бойовики 61 раз обстріляли позиції українських військових.

Також повідомлялося, що 9 лютого бойовики нанесли черговий удар по «старій» частині Авдіївки, внаслідок чого осколкове поранення отримали двоє чоловіків 1967 і 1957 років народження.