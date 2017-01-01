На Донбасі через агресію Росії загинуло 68 дітей

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Ці цифри не є остаточними, тому що окуповані території залишаються закритими для міжнародних гуманітарних місій, заявила Ірина Геращенко

Перший заступник голови Верховної Ради України, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що за час воєнної агресії Росії на території Донбасу загинуло 68 дітей, ще 186 зазнали поранень. Про це вона повідомила у Страсбурзі під час круглого столу на тему «Діти Донбасу та війна», що відбувся на полях зимової сесії ПАРЄ.

«Я переконана, що ці цифри не є остаточними, тому що окуповані території залишаються закритими для міжнародних гуманітарних місій, і тому ми не знаємо досі точної кількості дітей, які постраждали від обстрілів», – констатувала Геращенко.

Також вона повідомила, що бойовики залучають дітей до участі у незаконних збройних формуваннях. «Є приклади, коли бойовики залучають дітей до роботи на блокпостах, є багато прикладів, коли росіяни на своїх сайтах, у газетах показують, як вони в Ростовській області організують літні збройні табори, куди привозять дітей з окупованих територій, по суті, готують з них бойовиків», – сказала вона.

Крім того, за словами Геращенко, ще з вересня українська сторона веде переговори щодо звільнення підлітків, родини яких проживають на окупованих територіях і яких було затримано за вчинення «диверсій». «Майже півроку їх тримають у в'язницях. Нам та ОБСЄ обіцяли звільнити їх до новорічних свят, але і на сьогодні ці підлітки залишаються у в'язниці», – повідомила Геращенко.

Вона також наголосила, що серйозною загрозою для дітей на окупованих територіях залишаються міни. «Згідно з інформацією ЮНІСЕФ, було виявлено та вилучено понад 55 тис. мін та інших боєприпасів, що не розірвалися, і тільки можна уявити, скільки залишається не вилучених мін. Коли українські військові звільняли Слов’янськ, вони побачили, що міни були сховані у підручниках, прив'язані до дерев, міни ховали в школах, дитячих садочках. Є приклади, коли діти від мін втратили всі кінцівки – дитина у 8–10 років залишилася без рук та ніг», – розповіла Геращенко.

Крім того, вона нагадала, що через війну майже 2 тисячі дітей стали сиротами, і це дані станом на вересень минулого року. «Очевидно, що цих дітей зараз більше, тому що протягом тільки 2016 року загинуло 211 військових», – уточнила Геращенко.

Серед інших вона назвала також проблему вивезення дітей з окупованих територій до Росії. «Всі ці питання повинні звучати не лише в ПАРЄ, а й в ООН, і тому ми привертаємо до цього увагу. Як ми бачимо вирішення? Ми наполягаємо на доступі міжнародних гуманітарних організацій до окупованих територій, зокрема Комітету Червоного Хреста, ЮНІСЕФ, організацій, які могли б моніторити ситуацію і гуманітарно підтримувати ті категорії населення, зокрема дітей, які страждають», – сказала перший заступник голови ВР.

Другим аспектом вирішення проблем вона назвала спільні програми з розмінування. «Ми також вимагаємо від РФ та її маріонеток звільнення всіх заручників, а це 110 цивільних та військових, та звільнення підлітків, яких немає у списку, і ми вимагаємо повністю припинити залучення дітей до збройного конфлікту», – наголосила Геращенко.

Джерело: УНІАН