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    На Донеччині військовий ЗІЛ збив на смерть жінку

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    Дорожньо-транспортна пригода
    Дорожньо-транспортна пригода

    З метою з’ясування причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди призначено розслідування

    У суботу, 25 лютого, близько 09:30 поблизу населеного пункту Старогнатівка Волноваського району Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військового автомобіля ЗІЛ-131.

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    Як повідомив прес-центр штабу АТО, водій транспортного засобу здійснив наїзд на місцеву жительку в результаті чого вона померла. 
    На місці події працюють представники ВСП. З метою з’ясування причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди призначено розслідування.

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