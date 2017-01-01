На Донеччині військовий ЗІЛ збив на смерть жінку

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Дорожньо-транспортна пригода

З метою з’ясування причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди призначено розслідування

У суботу, 25 лютого, близько 09:30 поблизу населеного пункту Старогнатівка Волноваського району Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військового автомобіля ЗІЛ-131.

Як повідомив прес-центр штабу АТО, водій транспортного засобу здійснив наїзд на місцеву жительку в результаті чого вона померла.

На місці події працюють представники ВСП. З метою з’ясування причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди призначено розслідування.