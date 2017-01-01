На Харківщині через сильні морози закрили 24 школи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На вимушені канікули відправили школярів у Куп’янському та Дергачівському районах

Через сильні морози на Харківщині тимчасово закрили 24 навчальні заклади. Про це повідомили в Департаменті науки та освіти Харківської облдержадміністрації.

«Навчальний процес призупинено з восьмого лютого у зв’язку зі зниженням температури повітря. Зокрема, залишилися вдома учні 19 шкіл у Куп’янському районі, де температура сьогодні вранці трималася на позначці 26° морозу. Також навчання призупинено в п’яти школах Дергачівського району», - йдеться у офіційному повідомленні.

В Департаменті науки та освіти поки не повідомляють точну дату відновлення навчального процесу, додавши лише, що навчання розпочнеться «з підвищенням температури повітря».

За прогнозами синоптиків, сильні морози протримаються в області ще, як мінімум, завтра.

Як повідомляв «Главком», внаслідок несприятливих погодних умов сьогодні без світла залишилось 54 населених пункти Одещини.