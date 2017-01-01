СБУ на Харківщині затримала банду, яка викрадала людей

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Банда нещодавно викрала підприємця, який у 2014 році переїхав з Луганська

У Харківській області співробітники СБУ затримали банду, яка викрадала людей. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

До неї входили троє жителів Харківської та Київської областей у віці від 30 до 60 років, один з них раніше був неодноразово судимий.

«Правоохоронці отримали оперативну інформацію, що днями на околиці обласного центру зловмисники викрали місцевого підприємця, який у 2014 році переїхав з Луганська. Також стало відомо, що бандити погрозами і побоями намагаються оволодіти чотирма авто жертви та його квартирою в окупованому Луганську», - повідомили в СБУ.

Сьогодні співробітники СБУ затримали членів банди у селищі Пісочин при спробі заволодіння одним з автомобілів потерпілого.

Викрадений підприємець перебував у машині зловмисників у кайданках, його звільнили співробітники СБУ.

Планується відкриття кримінального провадження за ст. 146 (викрадення людини) та ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Зараз тривають слідчі дії. Також правоохоронці перевіряють можливу причетність членів угруповання до вчинення інших насильницьких і майнових злочинів.