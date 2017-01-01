На Керченській переправі почався бунт далекобійників
- Сьогодні, 00:19
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Учасники акції не пропускають у порт «Кавказ» будь-які транспортні засобиДалекобійники перекрили дорогу між російським селищем Ілліч і портом Керченської переправи «Кавказ» через те, що вже кілька днів чекають переправи до Криму.
Про це повідомляє видання «Керч».
Водії вантажівок, які простоюють у порту по 3-4 дні, вимагають забезпечити переправу до окупованого українського півострова, адже чимало фур завантажені продуктами, які швидко псуються.
Учасники акції не пропускають у порт «Кавказ» будь-які транспортні засоби.