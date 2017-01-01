На Керченській переправі почався бунт далекобійників

на весь екран



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасники акції не пропускають у порт «Кавказ» будь-які транспортні засоби

Далекобійники перекрили дорогу між російським селищем Ілліч і портом Керченської переправи «Кавказ» через те, що вже кілька днів чекають переправи до Криму.

Про це повідомляє видання «Керч».

Водії вантажівок, які простоюють у порту по 3-4 дні, вимагають забезпечити переправу до окупованого українського півострова, адже чимало фур завантажені продуктами, які швидко псуються.

Учасники акції не пропускають у порт «Кавказ» будь-які транспортні засоби.