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    На Керченській переправі почався бунт далекобійників

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    На Керченській переправі почався бунт далекобійників
    На Керченській переправі почався бунт далекобійників
    На Керченській переправі почався бунт далекобійників
    На Керченській переправі почався бунт далекобійників
    • Сьогодні, 00:19
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    Учасники акції не пропускають у порт «Кавказ» будь-які транспортні засоби

    Далекобійники перекрили дорогу між російським селищем Ілліч і портом Керченської переправи «Кавказ» через те, що вже кілька днів чекають переправи до Криму.

    Про це повідомляє видання «Керч». 

    Водії вантажівок, які простоюють у порту по 3-4 дні, вимагають забезпечити переправу до окупованого українського півострова, адже чимало фур завантажені продуктами, які швидко псуються.

    Учасники акції не пропускають у порт «Кавказ» будь-які транспортні засоби.

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