У Кремлі переконують: помічник Путіна Сурков особисто підтримував анексію Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков

Пєсков запевняє, що російських депутатів не змушували голосувати за анексію Криму

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков переконує, що помічник Путіна Владислав Сурков виступав за анексію півострова Росією.

Про це він сказав у п’ятницю.

«Ні, я не можу погодитися з такими твердженнями (про те, що депутатів «змушували» голосувати за приєднання Криму до Росії) – був свідком практично всіх процесів, усе було не так, як розповідають колишні депутати», – заявив журналістам Пєсков.

На питання, чи був за приєднання Криму до Росії Сурков, представник Кремля відповів коротко: «Звичайно». І додав: «Мені невідомо, щоб хтось був проти».

Як відомо, колишній депутат Держдуми РФ Денис Вороненков, який восени 2016 року виїхав з Росії, а в грудні отримав українське громадянство, заявив, що помічник президента РФ Владислав Сурков був проти анексії Криму, а депутатів змушували голосувати за анексію.

Сам Вороненков також голосував за анексію Криму, проте заявляє, що його не було в залі під час голосування.