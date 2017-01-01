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    У Кремлі переконують: помічник Путіна Сурков особисто підтримував анексію Криму

    • Сьогодні, 21:59
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    Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков
    Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков

    Пєсков запевняє, що російських депутатів не змушували голосувати за анексію Криму

    Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков переконує, що помічник Путіна Владислав Сурков виступав за анексію півострова Росією.

    Про це він сказав у п’ятницю.

    «Ні, я не можу погодитися з такими твердженнями (про те, що депутатів «змушували» голосувати за приєднання Криму до Росії) – був свідком практично всіх процесів, усе було не так, як розповідають колишні депутати», – заявив журналістам Пєсков.

    На питання, чи був за приєднання Криму до Росії Сурков, представник Кремля відповів коротко: «Звичайно». І додав: «Мені невідомо, щоб хтось був проти».

    Як відомо, колишній депутат Держдуми РФ Денис Вороненков, який восени 2016 року виїхав з Росії, а в грудні отримав українське громадянство, заявив, що помічник президента РФ Владислав Сурков був проти анексії Криму, а депутатів змушували голосувати за анексію.

    Сам Вороненков також голосував за анексію Криму, проте заявляє, що його не було в залі під час голосування. 

    Джерело: ТАСС
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