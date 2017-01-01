На Керченській переправі зібралося більше тисячі вантажівок

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Найближчими днями Керченська поромна переправа може зупинити свою роботу через наближення шторму

На Керченській переправі через складні погодні умови порушений графік руху поромів, черга машин зростає.

Про це йдеться на сайті ТОВ «Морська дирекція», офіційного перевізника Керченської переправи, – повідомляють Крим.реалії.

Як повідомляється, у порту «Кавказ» станом на вечір 15 лютого, у черзі перебувають 75 легкових машин, один автобус і 829 вантажівок. Час очікування для вантажних машин в порту становить 92 години.

У порту «Крим» в черзі 342 вантажівки, один автобус і п’ять легкових авто, повідомляється на сайті перевізника.

Водіїв попереджають про складні погодні умови.

Повідомлялося, що найближчими днями Керченська поромна переправа може зупинити свою роботу через наближення шторму.

Поромна переправа через Керченську протоку є основною транспортною артерією, яка з’єднує Крим з Краснодарським краєм Росії. За українським законодавством, в’їзд до Криму через Керченську переправу заборонений і прирівнюється до порушення при перетині державного кордону.