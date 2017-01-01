На Київщині поліція вилучила амфетаміну на понад мільйон гривень

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Схованка наркотиків

Наркотики молодики виробляли на дачній ділянці в Київській області

Оперативники управління протидії наркозлочинності поліції Києва виявили у схованці 22-річного мешканця Київської області чотири скляні ємності з амфетаміном загальною вагою 3,5 кг. Про це інформує прес-служба Нацполіції.

Правоохоронці також встановили, що чоловік виготовляв амфетамін на дачній ділянці свого спільника, 24-річного жителя Київщини. За вказаною адресою у господарському приміщенні слідчим виявлено та вилучено лабораторне обладнання, реактиви та прекурсори. Їх фігуранти замовляли через мережу Інтернет та використовували для виготовлення амфетаміну.

Загальна вартість вилученої партії психотропу за цінами «чорного ринку» становить понад 1 млн. грн.

Як повідомляв «Главком», нещодавно спецслужбовці припинили діяльність потужної нарколабораторії, організованої громадянином Російської Федерації. Правоохоронці встановили, що наркоділки підпільно виготовляли препарат «метадон» та налагодили розгалужену мережу його збуту на території Київської та Одеської областей.