На Кіровоградщині випав сніг.

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Фото: 112 Україна Негода у Запоріжжі.

На дорогах працює спецтехніка

У шести районах Кіровоградської області випав сніг. Прихід циклону на собі першими відчули західні райони – Новоархангельський, Гайворонський, Голованівський, Благовіщенський, Добровеличківський та Вільшанський. Про це йдеться у повідомленні прес-служби САД в Кіровоградській області.

Наразі товщина снігу на ґрунті менше 5 сантиметрів. Техніка поки не працює, оскільки сніг одразу тане, тож немає потреби у посипці протиожеледними матеріалами чи очистці покриття від снігу

На чергуванні перебуває 156 одиниць дорожніх механізмів та техніки, з яких 75 плужних та піскорозкидачів, а також 25 бульдозерів та автогрейдерів. До ліквідації наслідків негоди готові 182 робітники дорожнього господарства.

Як повідомляв «Главком», сніг на Одещині пішов сьогодні зранку. Синоптики прогнозували замети до 25 см.

Нагадаємо, циклон Петер просувається Україною: снігопад дістався Вінниці.

Сьогодні також в Ужгороді відновлено опалювальний сезон.

Негода знеструмила майже 200 населених пунктів.