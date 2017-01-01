На кладовищі у Празі під загрозою могили ще трьох видатних українців

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Могила Олександра Олеся у Празі

За межами України знаходиться понад 250 тисяч поховань представників української військово-політичної еміграції, діячів науки та культури

Могили видатних українців розкидані по цілому світу, чимало з них - під загрозою. Про це повідомляє прес-служба Українського інституту національної пам’яті.

«Частина, вочевидь, залишиться на місці й потребуватиме спільної опіки місцевих українських громад й української держави, - сказав голова інституту Володимир В’ятрович. - Частину слід перепоховати в Україні через відсутність такої можливості».

Він зазначив, що наша держава сама має ініціювати повернення найвизначніших українців на рідну землю для поховання у Національному пантеоні.

За інформацією начальника відділу обліку і збереження місць пам'яті Інституту національної пам'яті Павла Подобєда, «за межами України знаходиться понад 250 тисяч поховань представників української військово-політичної еміграції, діячів науки та культури, багато з них можуть бути ліквідовані найближчим часом». Зокрема, цього року тільки на Ольшанському кладовищі у Празі можуть примусово ексгумувати останки драматурга, одного з батьків сучасного українського модерного театру Спиридона Черкасенка; громадської діячки, педагога Орисі Єфремової-Дурдуківської; інженера-будівельника Олександра Ярошевського.

Як повідомлялося, на Ольшанському кладовищі у Празі вранці 3 січня було ексгумовано останки українського письменника Олександра Олеся.

Тимчасовий повірений посольства України в Чеській Республіці Зиновій Гошовський провів зустріч із директором усіх цвинтарів Праги і попросив утримувати останки Олександра Олеся в депозитарії, допоки нащадки письменника у Канаді не приймуть рішення про місце поховання.

Президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ України терміново втрутитися в ситуацію щодо поховання відомого українського письменника Олександра Олеся у Чехії.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд України виділить всі необхідні кошти для перевезення останків письменника Олександра Олеся до Києва. Крім того, при Міністерстві культури України буде створено спеціальну міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.