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    На липецькій фабриці Roshen залишаться лише кілька людей

    • Сьогодні, 15:42
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    Липецька кондитерська фабрика Roshen&nbsp;
    Липецька кондитерська фабрика Roshen 

    З 1 квітня зупинилося виробництво продукції фабрики

    Липецька кондитерська фабрика Roshen припинила випуск продукції з 1 квітня, всі співробітники будуть звільнені протягом квітня-травня. Про це повідомив ТАСС генеральний директор підприємства Олег Казаков.

    «З 1 квітня ми зупинили виробництво продукції, зараз ми нічого не виробляємо. Всі співробітники будуть звільнені протягом квітня-травня. Залишиться кілька людей: охорона, бухгалтер і т.д.», - сказав Казаков.

    За його словами, процес звільнення співробітників йде вже третій день. «У нас було близько 700 чоловік, в день від 80 до 100 людей звільняється, сьогодні третій день звільнень, тобто зараз в районі 400 чоловік ще залишаються на фабриці. Звільняють по скороченню з виплатою всіх належних допомог», - сказав Казаков.

    Нагадаємо, 20 січня стало відомо про закриття кондитерської фабрики у Росії. 

    Повідомлялося, що вже почали звільняти робітників фабрики «Рошен»

    Детальніше читайте: Порошенко, повернись! Репортаж з липецької фабрики, яка закривається

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