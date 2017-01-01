На липецькій фабриці Roshen залишаться лише кілька людей

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Липецька кондитерська фабрика Roshen

З 1 квітня зупинилося виробництво продукції фабрики

Липецька кондитерська фабрика Roshen припинила випуск продукції з 1 квітня, всі співробітники будуть звільнені протягом квітня-травня. Про це повідомив ТАСС генеральний директор підприємства Олег Казаков.

«З 1 квітня ми зупинили виробництво продукції, зараз ми нічого не виробляємо. Всі співробітники будуть звільнені протягом квітня-травня. Залишиться кілька людей: охорона, бухгалтер і т.д.», - сказав Казаков.

За його словами, процес звільнення співробітників йде вже третій день. «У нас було близько 700 чоловік, в день від 80 до 100 людей звільняється, сьогодні третій день звільнень, тобто зараз в районі 400 чоловік ще залишаються на фабриці. Звільняють по скороченню з виплатою всіх належних допомог», - сказав Казаков.

Нагадаємо, 20 січня стало відомо про закриття кондитерської фабрики у Росії.

Повідомлялося, що вже почали звільняти робітників фабрики «Рошен».

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