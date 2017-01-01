На Луганщині попрощались із загиблим в АТО 20-річним морпіхом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Веремеєнко

Командири клопотатимуть, щоб посмертно нагородити Олександра Веремеєнка орденом «За мужність»

У Луганській області поховали морського піхотинця Олександра Веремеєнка з позивним «Фартовий», який загинув в зоні АТО в районі селища Водяне.

Про це повідомляє 24 канал.

Відзначається, що дорога на рідну Луганщину з місця загибелі Олександра зайняла близько 10 годин. Його тіло привезли до місцевого військкомату, де його зустрічали рідні.

Веремеєнко поховали 8 березня разом з чорним беретом морського піхотинця.

Відомо, що командування буде клопотати про те, щоб посмертно нагородити морпіха Олександра Веремеєнка орденом «За мужність».

Хлопцю було всього 20 років. За словами його близьких, він збирав гроші на квартиру.

Загиблий боєць був родом з села Новоселівка Старобільського району Луганської області. Нещодавно залишився круглим сиротою. Мати померла місяць тому, а батько ще раніше. Олександр - вихованець інтернату.

До слова, вчорашня доба в зоні АТО минула для України без втрат, натомість ліквідовано ворожого снайпера.