Вибух на шахті в Торецьку міг спричинити викид метану

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Шахтарі

Тіло загиблого гірника досі не вдалось підняти на поверхню

Причиною сьогоднішньої аварії на шахті «Центральна» в Торецьку став викид метану. Оновлену інформацію щодо події на своїй сторінці у Facebook повідомив голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

«Аварія сталася о 12:55 через викид метану, проте його рівнь вдалося стабілізувати досить швидко. Шахтар, що загинув був 1978 року народження та мав сина 2003 р.н. Тіло гірника ще не видали на поверхню, рятувальники роблять все можливе щоб дістати його тіло», - написав Волинець.

Спочатку причиною трагедії називався викид вугілля і газу.

Нагадаємо, 2 березня, о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

За офіційними даними, на шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинуло.