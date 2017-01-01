На Львівщині шахтарі припиняють відвантажувати вугілля та йдуть на пікет суду

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Шахтарі

Причина протесту - заборгованість по заробітній платі

Шахтарі Червонограда Львівської області розпочинають акцію з припиненням відвантаження вугілля через заборгованість по заробітній платі та збираються сьогодні пікетувати обласний суд Львова.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Місцеві шахтарі Червонограда розпочали акцію з припиненням відвантаження вугілля споживачам без зупинки видобутку через заборгованість по заробітній платі.Вони розглядають можливість пікету обласного суду у м. Львові, де буде розглядатися справа щодо розблокування рахунку ДП «Львіввугілля», - написав Волинець.

Згодом він додав, що шахтарі таки прийняли остаточне рішення сьогодні з 9 години ранку припинити відвантажувати споживачам вугілля та пікетувати Львівський обласний суд.

Також Волинець додав, що на шахті «Степова» розслідуються причини вибуху. Працює Державна комісія, комісія Держпраці, поліція та експертна комісія.

Нагадаємо, 2 березня, о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

За офіційними даними, на шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинуло.

Вчора у Торецьку (Донецька обл.) на шахті «Центральна» стався викид метану, одна людина загинула.