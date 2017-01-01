Вибух на шахті «Степова»: стан потерпілих гірників стабільний

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Потерпілий гірник шахти «Степова»

Призначено лікування і ще додаткові обстеження потерпілих гірників

Стан усіх 23 гірників шахти «Степова», які постраждали внаслідок аварії 2 березня і перебувають у лікарні, стабільний. Про це у коментарі «Радіо Свобода» повідомив завідувач опікового відділення 8-ї лікарні Львова Василь Савчин.

«Сьогодні стан гірників стабільний, призначено лікування і ще додаткові обстеження», – розповів лікар.

Державна комісія продовжує роботу щодо розслідування причин аварії на шахті «Степова». 7 березня її учасники спілкувалися з родичами загиблих гірників.

Нагадаємо, 2 березня, о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

За офіційними даними, на шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинули. Всіх гірників на шахті «Степова» підняли на поверхню. Загалом після трагедії на шахті «Степова» на Львівщині госпіталізовано 21 шахтаря. Пізніше стало відомо, що всіх потерпілих на цій шахті перевозять на лікування до Львова.

За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження.

За припущенням голови незалежної профспілки гірників у Червонограді Віталія Оніжука, причиною трагедії став витік газу – метану.

Прем’єр Володимир Гройсман пообіцяв допомогу сім’ям загиблих та потерпілих на Львівщині гірників.

Директор шахти «Степова» Сергій Смеречанський попередньою причиною вибуху назвав спалах повітряно-метанової суміші.