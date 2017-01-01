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    На місці аварії Boeing під Бішкеком зруйновані 32 житлових будинки

    • Сьогодні, 07:56
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    Глава МНС Киргизії знаходиться з доповіддю про ситуацію у президента республіки

    В результаті аварії вантажного Boeing 747 авіакомпанії Turkish Airlines, який впав на дачне селище при заході на посадку в аеропорту Манас під Бішкеком, були зруйновані 32 житлових будинки, передає РІА «Новості» з посиланням на прес-секретаря прем'єр-міністра республіки Чінгіза Есенгул Уула.

    «На даний момент я знаходжуся на місці події. Є інформація про те, що в результаті аварії зруйновано 32 будинки», - заявив він.

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    На місці аварії Boeing під Бішкеком зруйновані 32 житлових будинки
    На місці аварії Boeing під Бішкеком зруйновані 32 житлових будинки
    На місці аварії Boeing під Бішкеком зруйновані 32 житлових будинки
    На місці аварії Boeing під Бішкеком зруйновані 32 житлових будинки
    На місці аварії Boeing під Бішкеком зруйновані 32 житлових будинки
    На місці аварії Boeing під Бішкеком зруйновані 32 житлових будинки
    На місці аварії Boeing під Бішкеком зруйновані 32 житлових будинки
    На місці аварії Boeing під Бішкеком зруйновані 32 житлових будинки
    На місці аварії Boeing під Бішкеком зруйновані 32 житлових будинки
    На місці аварії Boeing під Бішкеком зруйновані 32 житлових будинки
    На місці аварії Boeing під Бішкеком зруйновані 32 житлових будинки
    На місці аварії Boeing під Бішкеком зруйновані 32 житлових будинки
    На місці аварії Boeing під Бішкеком зруйновані 32 житлових будинки

    За його словами, глава МНС Киргизії Кубатбек Боронов знаходиться з доповіддю про ситуацію у президента республіки Алмазбека Атамбаєва.

    Раніше повідомлялося, що число жертв аварії Boeing під Бішкеком перевищило 30 осіб.

    Нагадаємо, під час заходу на посадку в аеропорту Манас у Бішкеку зазнав аварії вантажний літак Boeing турецької авіакомпанії, що летів з Гонконгу.

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