На місці аварії Boeing під Бішкеком зруйновані 32 житлових будинки

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Глава МНС Киргизії знаходиться з доповіддю про ситуацію у президента республіки

В результаті аварії вантажного Boeing 747 авіакомпанії Turkish Airlines, який впав на дачне селище при заході на посадку в аеропорту Манас під Бішкеком, були зруйновані 32 житлових будинки, передає РІА «Новості» з посиланням на прес-секретаря прем'єр-міністра республіки Чінгіза Есенгул Уула.

«На даний момент я знаходжуся на місці події. Є інформація про те, що в результаті аварії зруйновано 32 будинки», - заявив він.

За його словами, глава МНС Киргизії Кубатбек Боронов знаходиться з доповіддю про ситуацію у президента республіки Алмазбека Атамбаєва.

Раніше повідомлялося, що число жертв аварії Boeing під Бішкеком перевищило 30 осіб.

Нагадаємо, під час заходу на посадку в аеропорту Манас у Бішкеку зазнав аварії вантажний літак Boeing турецької авіакомпанії, що летів з Гонконгу.