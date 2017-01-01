У Мінтрансі Киргизії назвали попередню причину аварії Boeing під Бішкеком

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Зараз на місці працюють фахівці, створений штаб з розслідування причин аварії

Міністр транспорту і доріг Киргизії Жамшітбек Калілов назвав попередню причину аварії вантажного літака Boeing 747 Turkish Airlines, який впав на дачне селище при заході на посадку в аеропорту Манас під Бішкеком, передає ТАСС.

Він зазначив, що літак не зміг вписатися в посадкову смугу аеропорту.

«Чому він не зміг вписатися - через технічний збій або погодних умов, ми поки сказати не можемо », - підкреслив Калілов.

Раніше повідомлялося, що число жертв аварії Boeing під Бішкеком перевищило 30 осіб.

Нагадаємо, під час заходу на посадку в аеропорту Манас у Бішкеку зазнав аварії вантажний літак Boeing турецької авіакомпанії, що летів з Гонконгу.