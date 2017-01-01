На Одещині незгодні з планами реформування медицини від Супрун

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Максим Степанов

За 2-3 тижні буде концепція надання медичної допомоги на території Одеської області, прогнозує Максим Степанов

Влада Одеської області має свою концепцію медичного реформування, яка відрізняється від реформи, яку пропонує Міністерство охорони здоров’я. Про це розповів голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов в інтерв’ю «Главкому».

«Те, що нам пропонує центральна влада щодо формування госпітальних округів і те, що ми самі бачимо у себе в області, трохи відрізняється. І я в змозі довести, чому та концепція медичного реформування, яку ми пропонуємо в Одеській області, має право на життя. До того ж, вона буде з дуже чіткими розрахунками», - сказав він.

Степанов повідомив, що вже є людина, яка виграла конкурс на директора департаменту охорони здоров’я ОДА, та людина, яка виграла конкурс на посаду заступника голови облдержадміністрації з гуманітарних питань, і вони опікуються цією темою.

Він прогнозує, що за 2-3 тижні, максимум, буде концепція надання медичної допомоги на території області. «Ця концепція включає не просто створення трьох чи п’яти госпітальних округів без розуміння, що далі, а навпаки – чітке розуміння двох факторів – максимально можлива якість медичної допомоги та її доступність», - зазначив Степанов.

Він має намір надати МОЗ України свої матеріали, яким чином буде існувати система охорони здоров’я в Одеській області. «В рамках цієї позиції ми можемо вести діалог. Але будемо пропонувати певні чіткі цифри. Ми не можемо, наприклад, зробити п’ять округів, як нам пропонували, – це просто неможливо, тому що область розтягнута таким чином, що неможливо поєднати ті показники, які закладені в пропозиціях МОЗ. Ми дамо своє розуміння, як це повинно бути з урахуванням стану лікарень, швидкої та екстреної медичної допомоги, матеріального оснащення цієї швидкої допомоги. З урахуванням того, що відбувається на селі з амбулаторіями, того, який медичний персонал там працює. З урахуванням навіть стану доріг. Ми можемо фізично мати відстань в 60 км, але ці 60 км можна їхати до двох години. І я не жартую зараз, бо часто просто нема дороги», - розповів Степанов.

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