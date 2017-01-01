На Полтавщині вивантажено п’ять фур львівського сміття

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Львівське сміття

Серед відходів зокрема знайдено чеки з львівських магазинів

У районному центрі Глобине Полтавської області в понеділок на міському смітттєзвалищі комунальники «виявили гори свіжого сміття та свідчення того, що воно має «львівські корені». Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Глобинської міськради.

Повідомляється, що працівникам Глобинської поліції вдалося затримати водіїв та вантажівки, але вже без вантажу. Всього, за інформацією міськради, на околиці райцентру вивантажували сміття п’ять великовантажних автомобілів-сміттєвозів.

«Як все було насправді має з’ясувати перевірка. Але це трішки, скажімо так, нечесно, великому місту звалювати свої проблеми на нашу громаду. Ми й так маємо чимало проблем та клопоту, щоб довести до пуття те, що маємо. Тож, надіємось, що більше таких прикрих непорозумінь не буде», - дипломатично заявили у місті з населенням у близько 10 тисяч осіб.

Як відомо, наприкінці травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі, куди звозили відходи зі Львова, сталась велика пожежа. Загинули троє пожежників та еколог. В середині лютого цього року з’явилась інформація, що у Львові судитимуть чиновника, обвинуваченого у трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі. Встановлено, що вказаний посадовець Львівської міської ради неналежно поставився до виконання своїх обов’язків щодо здійснення контролю за підпорядкованим підприємством.